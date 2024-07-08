Жіноча збірна України U-20 розгромила Австрію у 3 турі Євробаскету
Юнацька збірна України з баскетболу серед дівчат віком до 20 років здобула третю перемогу на чемпіонаті Європи U-20.
У матчі 3 туру групового етапу українки обіграли команду Австрії з рахунком 70:51 та виграли групу В.
Найкращими у складі збірної України стали Віра Грималюк з 11 очками (реалізувала 3/6 триочкових) та Євгенія Путра з 10 очками.
Чемпіонат Європи U-20, Болгарія
Дивізіон В, Група В
3 тур, 8 липня
Україна – Австрія 70:51 (23:9, 14:9, 17:14, 16:19)
Україна: Тиха 8, Лапхан 0, Грималюк 11, Путра 10, Ткаченко 7 + 6 підбирань – старт; Лавринець 7 + 6 передач, Корбут 6, Панчук 5, Кулєша 5, Діке 5, Синякова 4, Тинщук 2
У другому етапі групового етапі "синьо-жовті" зіграють проти Ірландії та Чехії.
Нагадаємо, на старті турніру українки обіграли команду Болгарії, а у другому турі розібралися з Ісландією.