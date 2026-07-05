Жіноча збірна України U-20 поступилася Словаччині на молодіжному чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України U-20 зазнала поразки від однолітків зі Словаччини у межах молодіжного чемпіонату Європи в дивізіоні B, який триває в болгарському Самокові.

Зустріч завершилася із рахунком 57:71.

Першу чверть "синьо-жовті" програли з рахунком 11:19. Після такого "холодного душу" українки змогли виграти другу десятихвилинку, набравши на 3 очки більше.

Проте словачки не дали відбутися камбеку нашої команди та у третьому періоді перемогли з різницею у 10 очок. Останню чверть збірна України виграла завдяки одному очку, але це вже не вплинуло на фінальний результат матчу.

Найрезультативнішою серед наших гравчинь стала Поліна Тупало. Вона оформила дабл-дабл (17 очок та 10 підбирань).

Жіночий чемпіонат Європи U-20

Дивізіон В

Україна — Словаччина 57:71 (11:19, 12:9, 13:23, 21:20)

Україна: Лавринець 0, Тиха 10 + 6 підбирань, Тупало 17 + 10 підбирань, Петришак 2, Синякова 10 + 8 підбирань – старт; Тинщук 6, Куценко 5, Полянцева 4, Іщук 2, Виповська 1, Шевченко 0, Боровська 0

Нагадаємо, що це вже друга поразка для українок на цьому турнірі. Раніше "синьо-жовті" поступилися Чехії із рахунком 64:79.

Далі підопічні Ганни Шликової продовжуватимуть боротися за 9-14 місця, вже втративши шанси вийти до топ-8 чемпіонату Європи.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть 7 липня, у якому зустрінуться з командою, яка посіла третє місце в групі D (Чорногорія, Португалія, Швейцарія).

Додамо, що напередодні жіноча збірна України розтрощила Азербайджан (98:34) у відборі на Євробаскет-2027