Збірна України дізналась суперників на чемпіонаті світу-2025

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналась суперників по групі на чемпіонаті світу, який відбудеться в Улан-Баторі, Монголія.

Про це повідомляє ФБУ.

Національна команда потрапила до групи D, де зіграє разом з Німеччиною та Іспанією, які грали у фіналі Олімпіади-2024, господарками Монголією та збірною Бразилії, яка пройшла кваліфікацію.

Результати жеребкування

Група A: Китай, Польща, Італія, Австралія, Мадагаскар

Група B: Нідерланди, США, Чехія, Японія, Чилі

Група C: Франція, Канада, Угорщина, Австрія, Латвія

Група D: Іспанія, Німеччина, Монголія, Україна, Бразилія

Переможці груп напряму вийдуть у чвертьфінал, а команди, що займуть другі-треті місця, стартують у плейоф з 1/8 фіналу.

Україна повертається на світову першість вперше з 2019 року. Загалом – це шоста участь "синьо-жовтих" на ЧС, двічі українки завойовували нагороди (срібло у 2016 році та бронзу у 2017 році).

ЧС-2025 в Улан-Баторі буде тривати з 23 по 29 червня.