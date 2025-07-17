Збірна України 3х3 – четверта в загальному заліку Жіночої серії

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 піднялась до топ-5 в загальному заліку Жіночої серії 3х3 після етапу у Бухаресті.

Про це пише ФБУ.

В Румунії українки зайняли підсумкове четверте місце, втретє в сезоні вийшовши до півфіналу.

До цього на першому для себе етапі в сезоні у Відні збірна України зайняла четверте місце, поступившись чемпіонкам збірній Нідерландів у півфіналі. В Улан-Баторі українки також поступились в півфіналі майбутнім чемпіонкам Австралії, але в підсумку стали третіми на етапі.

У підсумку за три етапи жіноча збірна України 3х3 записала до активу 190 балів (70 в Улан-Баторі та 60 у Відні та Бухаресті) і займає четверте місце в загальному заліку сезону Жіночої серії 3х3.

В минулому році жіноча національна збірна виступила у п’яти етапах Жіночої серії 3х3, зокрема стала другою в Улан-Баторі і третьою в Пуатьє.

В підсумку за виступи протягом сезону Україна заробила 270 балів, що дозволило посісти 13-е місце в загальній таблиці – найкращий результат України у Жіночій серії 3х3.

Раніше збірна України зазнала поразки у півфіналі Жіночої серії 3х3.