Жіноча збірна України завершила виступ на Юнацьких Олімпійських ігор-2026

Жіноча юнацька збірна України з баскетболу 3х3 припинила боротьбу на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Сенегалі, посівши останнє місце у своїй групі.

Долю останньої путівки до плейоф підопічні Віталія Чернія вирішували в очному протистоянні зі збірною Чехії. Обидві команди на той момент уже мали у своєму доробку поразки від збірної Єгипту, тож переможець матчу здобував друге місце й виходив у наступну стадію змагань.

Гра пройшла у важкій боротьбі з великою кількістю контактів і низькою результативністю з обох боків. Ключовим став відрізок в останній третині зустрічі, коли чеські баскетболістки відірвалися на 4 очки. Попри всі зусилля українок скоротити відставання до мінімуму, Чехія втримала перевагу та завершила поєдинок з рахунком 12:10.

Не здобувши жодної перемоги на груповому етапі, українські баскетболістки остаточно завершили свій виступ у Дакарі.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри у Дакарі

6 листопада

Україна - Чехія 10:12

Україна: Марків 4 (2 дальній), Гулямова 2, Даліла Мурзова 3, Домініка Мурзова 1

Напередодні дівоча збірна України з футзалу на шляху до півфіналу юнацької Олімпіади-2026 розгромила господарок турніру, збірну Сенегалу.