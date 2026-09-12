Україна не зуміла вийти у плейоф на жіночому чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 невдало виступила на чемпіонаті Європи, який проходить в Антверпені.

Команда Віталія Чернія четвертий рік поспіль вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи, однак програла усі матчі у групі B та посіла підсумкове 10 місце, не вийшовши до плейоф.

Спершу "синьо-жовті" розгромно програли фіналісткам попереднього Євро Азербайджану (7:20), після чого також поступилися чинним чемпіонкам – команді Нідерландів.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3, жінки

Група B, 12 вересня

Україна – Азербайджан 7:20

Україна – Нідерланди 14:19

Паралельно проходить і чемпіонат Європи серед чоловічих команд, однак збірна України 3х3 не змогла подолати кваліфікацію, поступившись Естонії у вирішальному матчі відбіркового турніру.

Нагадаємо, що наприкінці цього літа Київ-Баскет підписав чемпіона України з баскетболу 3х3.