Збірна України зазнала поразки у півфіналі Жіночої серії 3х3

Жіноча збірна України завершила виступи на етапі Жіночої серії 3х3 в Бухаресті, Румунія.

Як інформує Федерація баскетболу України, наша команда зазнала поразки в півфінальному матчі, поступившись американській команді Seattle 3XBA з рахунком 13:21.

Найрезультативнішою в цьому матчі в складі збірної України стала Тетяна Юркевічус, яка набрала 6 очок, релізувавши зокрема два дальніх влучання. Збірна України програла підбирання (11-21), за рахунок чого суперниці отримали більше можливостей для повторних атак.

Таким чином, Україна зіграла на турнірі в Бухаресті, вигравши два матчі з чотирьох, дійшовши до другого раунду плейоф.

Жіноча серія 3х3

Півфінал, 13 липня

Україна – Seattle 3XBA (США) 13:21

Україна: Юркевічус 6, Дубнюк 3, Космач 3, Ляшко 1

Раніше повідомлялося, що збірна України зазнала прикрої поразки від Німеччини на Євробаскеті-2025 U-20.