Жіноча збірна України U-18 достроково виграла групу і вийшла в плейоф чемпіонату світу 3х3

Жіноча збірна України U-18 з баскетболу 3х3 успішно стартувала на чемпіонаті світу, обігравши Мексику (18:14) та Таїланд (21:11).

Після того, як Мексика обіграла Марокко 11:8 стало зрозуміло, що Україна точно завершить груповий етап на першому місці. Таким чином, "жовто-сині" достроково вийшли в плейоф.

Чемпіонат світу 3х3, серед жінок, U-18

Груповий етап

Україна — Мексика 18:14

Україна — Таїланд 21:11

В останньому турі Україна зіграє з Марокко, а Мексика з Таїландом. Ці матчі пройдуть у середу, 28 серпня.

Суперником українок у 1/4 фіналу буде друга команда групи С, де грають Киргизстан, Японія, Індія і Китай. Матчі плейоф відбудуться у п'ятницю, 30 серпня.