Збірна України дізналася місце проведення матчу кваліфікації ЧС-2027 з Іспанією

Національна збірна України з баскетболу зіграє третій матч першого раунду кваліфікації чемпіонату світу 2027 проти Іспанії в Ризі.

Про це повідомив офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Номінально домашній матч проти іспанців "синьо-жовті" проведуть на майданчику "Арена Рига" у столиці Латвії. Поєдинок відбудеться 27 лютого та розпочнеться о 15:00 за київським часом.

У рамках другого ігрового вікна підопічні Айнарса Багатскіса наступний матч проведуться теж проти Іспанії. Гра відбудеться 2 березня в Ов'єдо о 21:30.

Зазначимо, що до протистояння з іспанцями Україна підходить після двох перемог над збірними Грузії (92:79) та Данії (88:71), здобутими у листопаді 2025 року.

До наступного етапу кваліфікації на ЧС-2027 виходять три кращі команди квартету, де до них приєднаються три команди з групи В (Чорногорія, Греція, Португалія, Румунія). За підсумком другого етапу відбору на чемпіонат світу вийдуть три кращі команди.

Раніше повідомлялося, що збірна України піднялася в рейтингу ФІБА після перших матчів кваліфікації на ЧС-2027.