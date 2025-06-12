Ексгравець Старого Луцька офіційно очолив команду

Баскетбольний клуб Старий Луцьк-Університет оголосив про призначення Антона Мусієнка головний тренером команди Суперліги.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Мусієнко вже мав досвід перебування на тренерському містку лучан: 19 лютого 2025 року його було призначено виконувачем обов’язків головного тренера Старого Луцька. Тепер же молодий наставник очолюватиме волинян без приставки в.о.

До цього Мусієнко грав за Старий Луцьк та був капітаном команди.

"Мій перший досвід на тренерському містку був не дуже вдалим, і я не очікував, що клуб запропонує цю посаду в міжсезоння. Разом із цим я зробив необхідні висновки, в мене сильна мотивація перед стартом нового сезону. Вважаю, що він буде кращим за попередній ", – заявив Мусієнко.

У минулому сезоні Старий Луцьк завершив боротьбу за медалі на стадії ¼ серії плейоф: лучани за підсумками двох матчів поступилися Київ-Баскету.

Раніше багаторічний лідер збірної України В'ячеслав Кравцов відповів на кілька питань про стан справ у національній команді.