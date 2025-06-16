Україна 3х3 отримала суперників та визначилася із заявкою на етап Жіночої серії в Улан-Баторі

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 готуєвать до наступного етапу Жіночої серії, який проходитиме у столиці Монголії Улан-Баторі 18-19 червня.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

В Улан-Баторі зіграють 12 команд, в тому числі 8 учасників чемпіонату світу, який пройде там же 23-29 червня.

Українська збірна опинилася в групі D, де вона зіграє з командами Німеччини та Сінгапуру. Всі матчі групового етапу проходитимуть 18 червня.

До заявки "синьо-жовтих" на цей етап потрапили Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Анжеліка Ляшко та Катерина Коваль.

Розклад матчів України 3х3 на другому етапі Жіночої серії

18 червня, 09:40 Німеччина – Україна;

18 червня, 13:20 Сінгапур – Україна.

Варто зазначити, що українки вже грали зі збірною Сінгапуру на стадії чвертьфіналу першого етапу. Тоді Україна здобула переконливу перемогу з рахунком 21:13.

З групи до плейоф вийдуть дві кращі команди. Наша група D в чвертьфіналі зіграє з командами групи В (Улан-Батор, Філіппіни, Австрія).

Нагадаємо, що на першому етапі Жіночої серії збірна України 3х3 дійшла до стадії півфіналу, де вона поступилася збірній Нідерландів (8:19).