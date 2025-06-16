Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Україна 3х3 отримала суперників та визначилася із заявкою на етап Жіночої серії в Улан-Баторі

Олексій Погорелов — 16 червня 2025, 17:32
Міріам Уро-Ніле
Міріам Уро-Ніле
ФБУ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 готуєвать до наступного етапу Жіночої серії, який проходитиме у столиці Монголії Улан-Баторі 18-19 червня.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

В Улан-Баторі зіграють 12 команд, в тому числі 8 учасників чемпіонату світу, який пройде там же 23-29 червня.

Українська збірна опинилася в групі D, де вона зіграє з командами Німеччини та Сінгапуру. Всі матчі групового етапу проходитимуть 18 червня.

До заявки "синьо-жовтих" на цей етап потрапили Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Анжеліка Ляшко та Катерина Коваль.

Розклад матчів України 3х3 на другому етапі Жіночої серії

  • 18 червня, 09:40 Німеччина – Україна;
  • 18 червня, 13:20 Сінгапур – Україна.

Варто зазначити, що українки вже грали зі збірною Сінгапуру на стадії чвертьфіналу першого етапу. Тоді Україна здобула переконливу перемогу з рахунком 21:13.

З групи до плейоф вийдуть дві кращі команди. Наша група D в чвертьфіналі зіграє з командами групи В (Улан-Батор, Філіппіни, Австрія).

Нагадаємо, що на першому етапі Жіночої серії збірна України 3х3 дійшла до стадії півфіналу, де вона поступилася збірній Нідерландів (8:19).

баскетбол Жіноча збірна Збірна України Україна Жіноча збірна України з басктеболу Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 баскетбол 3х3 Жіноча серія з баскетболу 3х3

баскетбол

Х'юстон Рокетс продовжили контракт з "Акваменом"
Тренер Індіани став на захист арбітра, якого звинуватили в допомозі Оклахомі
Орландо та Мемфіс провели перший великий обмін міжсезоння
Бостон ризикує втратити важливого ветерана цього міжсезоння
Фінікс "не в захваті" від пропозиції Сан-Антоніо по Дюранту

Останні новини