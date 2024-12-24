Захисник Маямі Хіт вибув до кінця сезону через важку травму

Атакувальний захисник Маямі Хіт Дрю Сміт пропустить залишок сезону НБА через важке ушкодження.

Про це повідомляє Шемс Чаранія.

Баскетболіст отримав розрив ахіллового сухожилля. Зазначимо, що понад рік тому Сміт відновлювався від розриву передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Miami Heat guard Dru Smith has suffered a season-ending torn Achilles tendon, sources told ESPN. Absolutely devastating after the two-way guard made a tremendous recovery from a torn ACL just over a year ago to the Heat’s rotation now and was on cusp of a standard NBA contract. pic.twitter.com/gD7gtWG14b — Shams Charania (@ShamsCharania) December 24, 2024

У сезоні-2024/25 на рахунку баскетболіста 14 матчів, в яких він набирав в середньому 6,2 очка за гру та робив 2,6 підбирання.

Раніше повідомлялось про травму головної зірки Маямі Хіт.