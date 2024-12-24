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Захисник Маямі Хіт вибув до кінця сезону через важку травму

Володимир Максименко — 24 грудня 2024, 22:07
Захисник Маямі Хіт вибув до кінця сезону через важку травму
Дрю Сміт
ESPN

Атакувальний захисник Маямі Хіт Дрю Сміт пропустить залишок сезону НБА через важке ушкодження.

Про це повідомляє Шемс Чаранія.

Баскетболіст отримав розрив ахіллового сухожилля. Зазначимо, що понад рік тому Сміт відновлювався від розриву передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

У сезоні-2024/25 на рахунку баскетболіста 14 матчів, в яких він набирав в середньому 6,2 очка за гру та робив 2,6 підбирання.

Раніше повідомлялось про травму головної зірки Маямі Хіт.

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