Легіонер Хмельницького повторив рекорд Суперліги за блок-шотами

Центровий БК Хмельницький Закарі Лавдей повторив рекорд чемпіонату за кількістю блок-шотів в одному матчі.

Про це повідомляє ФБУ.

У напруженому поєдинку проти Волині, де хмельничани поступилися з мінімальним рахунком 72:73, американець продемонстрував ефективну гру в захисті, оформивши 9 блок-шотів.

Окрім цього, Лавдей оформив дабл-дабл, додавши до свого доробку 14 очок, 10 підбирань та 2 передачі.

Показник у 9 блок-шотів є найкращим в історії офіційної статистики Суперліги, яка ведеться з 2009 року. Раніше досягти такої позначки вдавалося лише центровому БК Київ Вернону Гудріджу – у листопаді 2011 року в грі проти Миколаєва.

Історичні показники за блок-шотами в історії Суперліги:

9 – Вернон Гудрідж (БК Київ) проти МБК Миколаїв (21.11.2011)

9 – Закарі Лавдей (Хмельницький) проти Волині (06.11.2026)

8 – Станіслав Балашов (БК Одеса) проти МБК Миколаїв (09.03.2011)

8 – Джеймс Хьюз (МБК Миколаїв) проти Галичини (30.09.2010)

8 – Вадим Заплотинський (Київ-Баскет) проти Запоріжжя (17.03.2024)

8 – Деніел Макклінток (МБК Миколаїв) проти Дніпра-Азота (01.10.2011)

Напередодні Київ-Баскет зазнав поразки від Харківських Соколів.