Велика відповідальність: Лукашов – про прекваліфікацію чемпіонату світу-2027 та провал у відборі на Євробаскет-2025

Ветеран збірної України Денис Лукашов поговорив про останні матчі у відборі на Євробаскет-2025 та майбутню прекваліфікацію чемпіонату світу-2027.

Слова 35-річного баскетболіста наводить сайт ФБУ.

Лукашов розповів, що для нього означають виступи за національну команду, а також прокоментував останні два матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2025 проти Словенії та Португалії.

"Як я завжди казав, особисто для мене кожна гра за збірну України – це велика відповідальність. Я це сприймаю, як честь, адже на мене дивляться молодше покоління, моя родина, дружина, батьки. Але в цьому відборі все склалося, як склалося. Я дивився всі матчі, в яких не брав участь, і можу сказати одне: всі хлопці дуже хотіли перемагати, але, як на мене, нам десь не вистачало агресивності та злості.

Перед матчем проти Португалії я казав, що ми маємо активно почати цю гру, показати нашим суперникам, що ми сьогодні будемо агресивними і не дамо нічого зробити. Це те, що, на жаль, зробила Словенія в останньому матчі проти нас. Вони приїхали неоптимальним молодим складом і хоч і багато хто казав, що вони не налаштовані, вони виконали всі завдання на гру. Вони билися із нами з перших секунд і ми, мабуть, були не готові до цього", – сказав Лукашов.