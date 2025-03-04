Велика відповідальність: Лукашов – про прекваліфікацію чемпіонату світу-2027 та провал у відборі на Євробаскет-2025
Ветеран збірної України Денис Лукашов поговорив про останні матчі у відборі на Євробаскет-2025 та майбутню прекваліфікацію чемпіонату світу-2027.
Слова 35-річного баскетболіста наводить сайт ФБУ.
Лукашов розповів, що для нього означають виступи за національну команду, а також прокоментував останні два матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2025 проти Словенії та Португалії.
"Як я завжди казав, особисто для мене кожна гра за збірну України – це велика відповідальність. Я це сприймаю, як честь, адже на мене дивляться молодше покоління, моя родина, дружина, батьки. Але в цьому відборі все склалося, як склалося. Я дивився всі матчі, в яких не брав участь, і можу сказати одне: всі хлопці дуже хотіли перемагати, але, як на мене, нам десь не вистачало агресивності та злості.
Перед матчем проти Португалії я казав, що ми маємо активно почати цю гру, показати нашим суперникам, що ми сьогодні будемо агресивними і не дамо нічого зробити. Це те, що, на жаль, зробила Словенія в останньому матчі проти нас. Вони приїхали неоптимальним молодим складом і хоч і багато хто казав, що вони не налаштовані, вони виконали всі завдання на гру. Вони билися із нами з перших секунд і ми, мабуть, були не готові до цього", – сказав Лукашов.
Досвідчений гравець відзначив гру дебютантів збірної України у минулих поєдинках.
"Добре, що в молодих гравців був шанс проявити себе в офіційних матчах. У нас є багато молоді, зокрема ті, хто грають за океаном: Скапінцев, Шульга, Кобзистий. Це дуже талановиті хлопці, я бачив, як вони грали за молодіжну збірну. У нас є резерв, але зараз єдине велике питання в тому, хто з них зможе приїхати до збірної влітку".
Наостанок Денис обговорив прекваліфікацію чемпіонату світу 2027 року.
"Всі команди, які зіграють у прекваліфікації чемпіонату світу, добре укомплектовані, особливо враховуючи, що майже кожна з цих збірних має натуралізованих гравців. І кожна збірна боротиметься за право зіграти в основному кваліфікаційному раунді.
Матчі за збірну завжди мають велике місце в спорті, тому всі будуть дуже налаштовані на це зустрічі і хотітимуть довести, що вміють грати в баскетбол. Як це зробила Португалія в нашій групі відбору на Євробаскет-2025".
Раніше головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс прокоментував невихід "синьо-жовтих" на Євробаскет-2025 та поговорив про відбір на ЧС-2027.