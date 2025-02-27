Багатскіс – про невихід України на Євробаскет-2025: Нам потрібно зрозуміти своє місце в баскетболі

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс прокоментував виступ його команди в останньому матчі відбору на Євробаскет-2025, на який його команда не поїде.

Слова 57-річного латвійця наводить сайт ФБУ.

У понеділок, 24 лютого, Україна розгромила Португалію за рахунком 88:60. Проте цей поєдинок не мав жодного турнірного значення для обох команд. Українці з одною перемогою в шести іграх посіла останнє місце своєї відбіркової групи.

"Тренерам треба чесно усвідомити, де ми знаходимося. Гравці отримали хороші емоції від матчу проти Португалії, але кожен має зробити висновки для себе. Чому в певній ситуації гравець чи вся команда зіграли саме так і не вийшли далі? Ми можемо обманути будь-кого, окрім себе. Треба подивитися в дзеркало і запитати себе: що я міг зробити краще? Нам треба зрозуміти своє місце в європейському баскетболі. Чесно визнати, що ми є там, де ми є. І всім разом зробити висновки – гравцям, тренерам, Федерації. Так, у країні йде війна, багатьом не до баскетболу, але єдине, що ми можемо зробити для країни – це битися, як це було в матчі проти Португалії", – сказав Багатскіс.

Настаник "синьо-жовтих" також поговорив про майбутні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2027 року.

"Тепер нам треба буде підготуватися до серпневої кваліфікації, і це буде далеко не прогулянка. Я вважаю, що Федерації вже зараз потрібно зв’язатися з гравцями, які грають у США, і для них не має бути жодних виправдань. Мене ніхто не переконає, що гравець не може прилетіти, щоб влітку потренуватися та зіграти чотири матчі за збірну. Якщо це для них забагато, то я тоді нічого не розумію. Треба вже розуміти, які гравці будуть влітку в команді, на кого ми будемо робити ставку. На легке життя від цих матчів нам точно чекати не треба, і треба зробити акцент не на суперниках, а на своїй підготовці. Жодних виправдань для гравців бути не може. Хтось не приїхав на збір вчасно? Вільний. З цього починається дисципліна та командна робота. Хтось приїхав вчасно, а хтось ні. Чому? Не встигли зробити влітку свої важливі справи вчасно?".

Старий-новий тренер української команди висловив своє задоволення тим, що він побачив у виконанні молодих гравців.

"Неважливо, яка кваліфікація, в кандидатах мають бути всі найкращі гравці, плюс перспективна молодь. Молоді можуть прогресувати тільки тоді, коли вони грають поруч із сильними партнерами, професіоналами". Мені буде цікаво далі поспостерігати за молодими хлопцями, адже мені дуже сподобалося їхнє ставлення до роботи. Я вже казав їм, що рівень баскетболу відрізняється швидкістю, рішеннями та, звичайно, вмінням грати у фізичний баскетбол. Тож треба вже готуватися до цієї кваліфікації. Хороша новина, можливо, в тому, що не так давно збірна Латвії грала в цьому відборі, а зараз ця команда в топ-7 команд світу. У нас будуть суперники із солідним минулим, з історією, і вони теж гратимуть тут".

Чемпіонат світу 2027 року проходитиме в Катарі з 27 серпня по 12 вересня. У турнірі прийматимуть участь 32 команди з 4 конфедерацій. Змагання відбуватимуться на чотирьох аренах трьох міст: Лусаїл, Доха, Ер-Раян.

Нагадаємо, що український баскетболіст Максим Шульга покращив свої позиції в рейтингу проспектів NCAA, які планують виставити свою кандидатуру на Драфт НБА цього літа.