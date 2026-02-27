Вони знають, як карати за ці помилки: Лукашов – про причини поразки України від Іспанії у відборі на ЧС-2027

Розігруючий збірної України з баскетболу Денис Лукашов прокоментував поразку від Іспанії у матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року, пояснивши ігровий провал команди у другій половині зустрічі.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Баскетболіст зазначив, що українці боролися на рівних дві з половиною чверті, але згодом припустилися фатальних помилок у захисті.

"Дві з половиною чверті ми боролися на рівних з іспанцями, а потім були вимушені помилки, насамперед у захисті. Дали іспанцям виконати вільні 3-очкові, чим вони скористалися".

Лукашов заявив, що тренер команди Айнарс Багатскіс розповідав про необхідність агресії на сьогоднішній матч, але українська команда не виконала цю установку.

"Тренер не раз наголошував, що треба давати агресію, не розслаблятися у жодному разі, навіть якщо це останні секунди на володінні м'ячем. На жаль, ми не виконали цю установку. Авжеж, вони влучили ці кидки, бо у цих гравців є клас і вони знають, як карати за ці помилки. На жаль, вони це довели та показали. Ми втратили цю перемогу".

Нагадаємо, що 27 лютого національна команда України провела номінально домашній поєдинок відбору на ЧС-2027 проти Іспанії у латвійській Ризі, у якому підопічні Айнарса Багатскіса програли з рахунком 66:86.

У цьому "вікні" збірні зійдуться ще раз. Другий поєдинок між Україною та Іспанією відбудеться 2 березня в Ов'єдо – старт о 21:30.