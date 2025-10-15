Захисник Фінікса пропустить старт НБА через травму

Літній новачок Фінікс Санз Джейлен Грін пропустить старт чергового сезону НБА через травму.

Про це заявив головний тренер команди Джордан Отт, передає ESPN.

За словами фахівця, Грін погіршив свій стан під час ігор в Китаї – у нього діагностовано ушкодження підколінного сухожилля, а додаткове обстеження відбудеться через 10 днів.

Зазначимо, що захисник перебрався до Санз цього літа, а до цього він грав у складі Х'юстон Рокетс.

Минулого сезону Грін зіграв 82 матчі, у яких набирав 21 очко та виконував 4.6 підбирань за 32.9 хвилин на паркеті.

Раніше повідомлялось, що форвард Сакраменто травмував палець та пропустить початок сезону НБА.