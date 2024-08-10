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Стали відомі деталі контракту Святослава Михайлюка з Ютою

Руслан Травкін — 10 серпня, 13:25
Стали відомі деталі контракту Святослава Михайлюка з Ютою

Український баскетболіст Святослав Михайлюк має гарантію лише на перший сезон контракту з командою Юта Джаз.

Про це повідомляє журналіст Тоні Джонс в соцмережі "Х" (Twitter).

"Перший рік контракту Михайлюка повністю гарантовано на суму 3,5 млн долларов, а наступні три – ні.

Він переходить до Юти із шансом заробляти хвилини на обох флангових позиціях", – сказав Джонс.

Михайлюк минулий сезон виступав за Бостон. У складі Селтікс гравець збірної України відіграв 41 матч, набираючи в середньому за матч 4,0 очка, 1,2 підбирання та 0,9 передачі.

За кар'єру в НБА Святослав грав за Лейкерс, Детройт, Оклахому, Торонто, Нікс та Шарлотт.

Нагадаємо, Михайлюк учора домовився з Ютою про контракт на 15 млн доларів.

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