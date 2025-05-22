Будівельник повертається: клуб виступатиме в жіночій Суперлізі

Київський баскетбольний клуб Будівельник відновив жіночу команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Будівельник зіграє в жіночій Суперлізі вже у сезоні-2025/26. Про комплектацію команди буде повідомлятися пізніше.

"Будівельник з радістю оголошує про відновлення діяльності жіночої команди, яка повертається із новими силами та незмінно високими амбіціями. Ми знову готові боротися за найвищі нагороди українського жіночого баскетболу", – йдеться у повідомленні.

Жіноча команда Будівельника виступала в Суперлізі в сезоні-2021/22, який було завершено достроково через початок повномасштабного вторгнення РФ на територію України. В тому сезоні клуб здобув 20 перемог у 24 матчах.

Нагадаємо, чоловічий Будівельник був виключений із Суперліги посеред сезону-2023/24. Причиною зняття з чемпіонату стали фінансові проблеми клубу.