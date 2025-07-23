Збірна України 3х3 U-18 з перемоги стартувала на ЄЮОФ-2025
ФБУ
Юніорська жіноча збірна України з баскетболу 3х3 з перемоги стартувала на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ-2025).
В першому для себе матчі підопічні Дмитра Неволіна мінімально переграли Велику Британію 15:14, повідомила Федерація баскетболу України.
Найрезультативнішою в складі збірної України стала Світлана Полянцева, яка набрала 9 очок, в тому числі реалізувавши два дальні кидки.
О 22:25 за київським часом Україна проведе свій другий матч групового етапу проти Франції.
ЄЮОФ-2025
Баскетбол 3х3
Україна – Велика Британія 15:14
Раніше повідомлялося, що український дзюдоїст Ілля Назаренко здобув бронзову медаль ЄЮОФ-2025 у вазі до 66 кг.