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Збірна України 3х3 U-18 з перемоги стартувала на ЄЮОФ-2025

Олексій Мурзак — 23 липня 2025, 20:43
Збірна України 3х3 U-18 з перемоги стартувала на ЄЮОФ-2025
ФБУ

Юніорська жіноча збірна України з баскетболу 3х3 з перемоги стартувала на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ-2025).

В першому для себе матчі підопічні Дмитра Неволіна мінімально переграли Велику Британію 15:14, повідомила Федерація баскетболу України.

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Світлана Полянцева, яка набрала 9 очок, в тому числі реалізувавши два дальні кидки.

О 22:25 за київським часом Україна проведе свій другий матч групового етапу проти Франції.

ЄЮОФ-2025
Баскетбол 3х3

Україна – Велика Британія 15:14

Раніше повідомлялося, що український дзюдоїст Ілля Назаренко здобув бронзову медаль ЄЮОФ-2025 у вазі до 66 кг.

ЄЮОФ-2025 Збірна України з баскетболу 3х3

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