Україна визначилася із заявкою на кваліфікацію Євро-2026 з баскетболу 3х3

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 визначився зі складом команди на кваліфікацію чемпіонату Європи-2026, яка відбудеться 16-17 червня у Бухаресті.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

До заявки на турнір потрапили Ілля Кабацюра, Сергій Старцев, Артем Лопухов, Владислав Мустяца.

Збірна України розпочала підготовку до відбіркового турніру ще 27 травня. На зборах у Таллінні працювали Ярослав Карпюк, Сергій Старцев, Ілля Кабацюра, Олександр Дюпін, Лєв Кошеватський, Євген Сорочан, Артем Лопухов та Владислав Мустяца. За підсумками тренувань тренерський штаб обрав чотирьох баскетболістів.

У кваліфікації ЧЄ-2026 збірна України виступатиме у групі D разом з командою Греції. За регламентом турніру переможець групи D у першому етапі плеойф зіграє проти другої команди групи В, а команда, яка посяде друге місце, зустрінеться з переможцем групи В. Дві команди-фіналісти кваліфікації отримають путівки на чемпіонат Європи-2026.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України поступилася Австралії у межах чвертьфіналу чемпіонату світу з баскетболу 3х3.