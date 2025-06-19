Євроліга вирішила відмовитися від проведення матчу за третє місце
euroleaguebasketball.net
Починаючи з наступного сезону-2025/26, у Фіналі чотирьох Євроліги більше не проводитиметься матч за третє місце.
Про це ліга повідомила в соцмережах.
"Матч за 3-тє місце буде скасовано, починаючи з Фіналу чотирьох-2025/26", – йдеться у повідомленні Євроліги.
Матч за бронзові медалі довгий час вважався найменш значущою грою Фіналу чотирьох. Це була втішна зустріч між двох невдах півфінальної стадії.
Подібний крок наблизив Євролігу до моделі плейоф НБА, де матчі за третє місце не проводяться.
Таким чином, останнім бронзовим призером Євроліги став Олімпіакос, який у матчі за третє місце цього року обіграв Панатінаїкос 97:93.
Нагадаємо, що Євроліга затвердила розширений склад учасників на наступний сезон.