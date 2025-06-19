Євроліга вирішила відмовитися від проведення матчу за третє місце

Починаючи з наступного сезону-2025/26, у Фіналі чотирьох Євроліги більше не проводитиметься матч за третє місце.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

"Матч за 3-тє місце буде скасовано, починаючи з Фіналу чотирьох-2025/26", – йдеться у повідомленні Євроліги.

The 3rd place game will be removed starting with the 2025–26 Final Four #F4GLORY ℹ️ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 19, 2025

Матч за бронзові медалі довгий час вважався найменш значущою грою Фіналу чотирьох. Це була втішна зустріч між двох невдах півфінальної стадії.

Подібний крок наблизив Євролігу до моделі плейоф НБА, де матчі за третє місце не проводяться.

Таким чином, останнім бронзовим призером Євроліги став Олімпіакос, який у матчі за третє місце цього року обіграв Панатінаїкос 97:93.

Нагадаємо, що Євроліга затвердила розширений склад учасників на наступний сезон.