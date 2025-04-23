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Монако обіграв Барселону, Олімпіакос переграв Реал у плейоф Євроліги

Руслан Травкін — 23 квітня 2025, 23:27
Монако обіграв Барселону, Олімпіакос переграв Реал у плейоф Євроліги
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Сьогодні, 23 квітня, відбулося ще два матчі 1/4 фіналу Євроліги сезону-2023/24.

В обох випадках переможцем стали ті клуби, які у регулярному сезоні посіли вищу позицію.

Монако досить впевнено обіграв Барселону з рахунком 97:80. Інша гра пройшла за схожим сценарієм. Олімпіакос за підтримки фанатів відірвався від Реала і довів справу до перемогу.

Баскетбол Євроліги-2024/25
1/4 фіналу, 23 квітня

Монако – Барселона 97:80 (рахунок у серії 1:0)

Олімпіакос – Реал 83:72 (рахунок у серії 1:0)

Матчі 1/4 фіналу гратимуться до 3 перемог однієї з команд.

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Нагадаємо, вчора успішно розпочали плейоф Фенербахче та Панатінаїкос.

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