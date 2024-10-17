15 очок Ягупової не врятували Валенсію від поразки у матчі Євроліги

Українська баскетболістка Аліна Ягупова набрала 15 очок у 1 турі жіночої Євроліги.

Її Валенсія на виїзді поступилася італійській Венеції з рахунком 67:75.

Аліна провела на паркеті 29 хвилин та 8 секунд, влучила 3/5 двоочкові, 2/7 триочкові, 3/3 з лінії штрафних, зібрала 2 підбирання, віддала 3 передачі та зробила 3 перехоплення.

У пасиві української захисниці 6 втрат та 2 фоли. Показник плюс-мінус із нею на паркеті "-7".

Нагадаємо, у середу, 16 жовтня, свої матчі в єврокубкових змаганнях програли і гравці чоловічої збірної України.