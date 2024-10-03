Панатінаїкос почав із перемоги, Жальгіріс здолав Барселону у 1 турі Євроліги

У четвер, 3 жовтня, розпочалася Євроліга сезону-2024/25.

Відкривав ігровий день поєдинок у Берліні, де місцева Альба приймала чинного чемпіона грецький Панатінаїкос. Греки відчули опір, але в кінці зуміли дотиснути німецький клуб.

Литовський Жальгіріс досить сенсаційно на власному паркеті наніс поразку Барселоні, а Монако вдома у результативному матчі переграв Мілан.

Євроліга 2024/25 – регулярний чемпіонат

1 тур, 3 жовтня

Альба – Панатінаїкос 77:87 (17:26, 19:19, 21:17, 20:25)

Альба: Вайт 13, Херманссон 12 + 9 передач, Вільямс 11, Спаньоло 8, Кумадж 8 + 13 підбирань, Матіссек 6, Ветцель 6 + 7 підбирань, Олінд 6, Бін 5 + 5 підбирань, Рапік 2

Панатінаїкос: Нанн 16, Лессор 14 + 8 підбирань, Ернангомес 11, Слукас 10 + 5 передач, Грант 10, Юрцевен 8, Браун 5 + 5 передач, Осман 5, Мітоглу 5, Грігоніс 3

Монако – Мілан 93:80 (22:10, 25:16, 19:23, 27:31)

Монако: Діалло 20 + 5 підбирань, Окобо 14 + 3 перехоплення, Штразель 10, Коркмаз 10, Жайте 10 + 7 підбирань, Джеймс 9 + 5 передач, Папаянніс 7, Блоссомгейм 7, Браун 4, Мотеюнас 2 + 8 підбирань

Мілан: Брукс 16, Ледей 11, Дімітрієвич 11 + 5 передач, Шилдс 10, Міротич 9, Больмаро 9, Нібо 7, Річчі 3, Козер 2, МакКормак 2

Жальгіріс – Барселона 74:67 (21:14, 22:17, 7:17, 24:19)

Жальгіріс: Франсиско 19, Браздейкис 17 + 5 підбирань, Сірвідіс 8, Гідрайтіс 7, Воллес 6, Мітчелл 6 + 6 підбирань, Буткевичюс 6, Бірутис 3, Улановас 2

Барселона: Лапровіттола 12 + 8 передач, Паркер 11, Пантер 11, Ернангомес 8, Мету 7 + 6 підбирань, Весели 7, Абрінес 5, Андерсон 4, Саторански 2 + 7 підбирань

Сьогодні пройдуть ще 3 гри.

22:00 Басконія – Партизан

22:00 Баварія – Реал

22:00 Маккабі – АСВЕЛ