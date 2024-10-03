Рівне здолав Прикарпаття-Говерлу, Київ-Баскет дотиснув Старий Луцьк у Суперлізі

Сьогодні, 3 жовтня, баблом у Києві стартував сезон української баскетбольної Суперліги.

У першому матчі ігрового дня Рівне здобуло впевнену перемогу над Прикарпаттям-Говерлою. Найкращим гравцем матчу став лідер Рівного Олексій Соловйов, який за 33 хвилини матчу оформив дабл-дабл з 25 очок (6/8 триочкових), 11 підбирань і 5 перехоплень.

Київ-Баскет та Старий Луцьк внічию завершили основний час поєдинку (77:77), тому гру перевели в овертайм. Кияни у додатковий час вперше у грі повели у рахунку та у підсумку здобули перемогу з рахунком – 89:86.

Суперліга – регулярний чемпіонат

Київ, 3 жовтня

Прикарпаття-Говерла – Рівне-ОШВСМ 65:84 (13:22, 18:21, 14:21, 20:20)

Прикарпаття-Говерла: Чугунов 4 + 5 підбирань + 4 передачі, Старцев 18 + 6 підбирань – 6 втрат, Дроздов 2, Морозов 16 + 6 підбирань, Кузнецов 6 + 8 підбирань – старт; Стародуб 11, Іванов 6, Марків 2, Віталій Лемішка 0, Вікторі Лемішка 0.

Рівне-ОШВСМ: Фуллер 8, Браун 11 + 8 підбирань, Соловйов 25 + 11 підбирань + 5 перехоплень, Мочалов 11 + 5 передач, Головчик 11 – старт; Бізлі 12, Гарбар 6, Тимощук 0, Рябой 0, Герасимчук 0, Кравченко 0

Київ-Баскет – Старий Луцьк 89:86 (10:26, 27:19, 14:15, 26:17 ОТ – 12:9)

Бабл у Києві продовжиться двома матчами у п'ятницю, 4 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Рівне

18:00 Говерла – Старий Луцьк