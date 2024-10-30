Олімпіакос переломив хід гри з Реалом, Барселона обіграла Анадолу Ефес у 6 турі Євроліги

У вівторок, 29 жовтня, стартував 6 тур Євроліги сезону-2024/25.

У Стамбулі Барселона завдала поразки місцевому Анадолу Ефесу. Найрезультативнішим у складі обох команд став нігерійський бігмен "синьо-гранатових" Чімезі Мету, який набрав 21 очко.

Париж на виїзді здолав Альбу. Фенербахче на нейтральному паркеті у Белграді мав проблеми з Маккабі, але все таки забрав перемогу.

Продовжує своє падіння Мілан. Чемпіон Італії в гостях програв Басконії. Італійський гранд із результатом 1-5 посідає останню сходинку таблиці.

Центральна гра проходила в Греції. Олімпіакос завдяки успішній останній чверті обіграв Реал.

Євроліга – регулярний чемпіонат-2024/25

6 тур, 29 жовтня

Анадолу Ефес – Барселона 88:97 (26:29, 25:26, 15:21, 22:21)

Альба – Париж 83:92 (26:16, 18:21, 19:28, 20:27)

Фенербахче – Маккабі Тель-Авів 84:82 (16:21, 22:19, 20:27, 26:15)

Олімпіакос – Реал 79:69 (17:21, 19:13, 20:25, 23:10)

Басконія – Мілан 88:83 (20:21, 32:24, 15:18, 21:20)

Вірту – Баварія 84:87 (25:19, 8:21, 27:28, 24:19)

Решта матчів 6 туру відбудеться сьогодні, 30 жовтня.