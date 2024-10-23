Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Євроліга: Віртус на останніх секундах вирвав перемогу над Партизаном

Руслан Травкін — 23 жовтня, 23:51
Євроліга: Віртус на останніх секундах вирвав перемогу над Партизаном
x.com/PartizanBC

Сьогодні, 23 жовтня, матчем у Бєлграді між Партизаном та італійським Віртусом стартував 5 тур Євроліги.

Матч завершився мінімальною перемогою гостей – 70:69. Перемогу команді з Болоньї на останніх секундах приніс досвідчений американець Вілл Клайберн.

Євроліга – регулярний чемпіонат
5 тур, 23 жовтня

Партизан (Сербія) – Віртус (Італія) 69:70 (20:15, 17:17, 24:25, 8:13)

Партизан: Т. Джонс 20 + 5 перехоплень, Люндберг 14, Марінкович 10, Браун 8, К. Джонс 6, Девіс 4, Бонга 4 + 6 підбирань, Покушевскі 3

Віртус: Клайберн 27, Кордіньє 12 + 10 підбирань, Морган 10, Шенгелія 8, Такер 6, Жижич 4 + 4 підбирань, Діуф 3

Зазначимо, що для Віртуса цей тріумф став першим у сезоні, але клуб залишився на останній сходинці. Партизан із показником 2-3 посідає 14 місце.

Читайте також :
All-in від Нікс, Бостон зберіг “кістяк”, останній шанс Бакс: прев’ю Східної конференції НБА
Читайте також :
Непередбачувані Лейкерс, хід від Далласа, перспективи Леня та Михайлюка: прев'ю Західної конференції НБА
баскетбол Віртус Євроліга Партизан

Віртус

Барселона в овертаймі обіграла лідера, Анадолу здолав Олімпіакос: результати 4 туру Євроліги
Фенербахче тріумфував у стамбульському дербі, Реал переграв Партизан у 2 турі Євроліги
Діфферданж переміг Ордабаси, Віртус та Флора розписали мирову: результати матчів кваліфікації ЛК
Стяуа декласувала Віртус, Лінкольн Ред Імпс переміг Хамрун: результати 1 кваліфікаційного раунду ЛЧ
Титулований клуб Серії А припинить своє існування

Останні новини