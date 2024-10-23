Євроліга: Віртус на останніх секундах вирвав перемогу над Партизаном

Сьогодні, 23 жовтня, матчем у Бєлграді між Партизаном та італійським Віртусом стартував 5 тур Євроліги.

Матч завершився мінімальною перемогою гостей – 70:69. Перемогу команді з Болоньї на останніх секундах приніс досвідчений американець Вілл Клайберн.

Євроліга – регулярний чемпіонат

5 тур, 23 жовтня

Партизан (Сербія) – Віртус (Італія) 69:70 (20:15, 17:17, 24:25, 8:13)

Партизан: Т. Джонс 20 + 5 перехоплень, Люндберг 14, Марінкович 10, Браун 8, К. Джонс 6, Девіс 4, Бонга 4 + 6 підбирань, Покушевскі 3

Віртус: Клайберн 27, Кордіньє 12 + 10 підбирань, Морган 10, Шенгелія 8, Такер 6, Жижич 4 + 4 підбирань, Діуф 3

Зазначимо, що для Віртуса цей тріумф став першим у сезоні, але клуб залишився на останній сходинці. Партизан із показником 2-3 посідає 14 місце.