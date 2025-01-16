10 очок та 3 блок-шоти: Пустовий допоміг Ховентуду покращити турнірне положення в Єврокубку

Капітан збірної України Артем Пустовий допоміг Ховентуду здобути перемогу на груповому етапі Єврокубку.

Його клуб на виїзді здолав іншого представника іспанського чемпіонату Гран-Канарію з рахунком 83:77.

Артем відіграв 22 хвилин, набрав 10 очок (5/7 двоочкові), зібрав 7 підбирань, зробив 1 перехоплення, поставив 3 блок-шоти при 2 фолах.

Його рейтинг ефективності склав "+18", що є другим показником у команді. Показник плюс-мінус із ним на паркеті "+9".

Ховентуд завдяки перемозі тепер має показник 6-9 і відстає від зони плейоф на 1 перемогу за 3 тури до фінішу.

Нагадаємо, що останнім часом Пустовий проводить матчі на високому рівні. 5 січня він набрав 18 очок проти Барселони, а минулого тижня допоміг клубу з Бадалони обіграти Бешикташ у матчі Єврокубку.