Кваліфікація на Євробаскет: Латвія перемогла Бельгію, Німеччина програла Швеції

У п'ятницю, 22 листопада, відбулося 7 матчів 3-го туру 4 раунду кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 з баскетболу.

Так, Іспанія у важкому поєдинку переграла Словаччину, а Латвія Бельгію. В інших зустрічах Туреччина розгромила Угорщину, Швеція в одне очко виграла у Німеччини, а Чорногорія не мала проблем з Болгарією.

Також суперники України по групі А Португалія та Словенія провели матч між собою, де сенсаційно перемогли португальці.

Відбір на чемпіонат Європи – баскетбол

3 тур, 22 листопада

Група А

Португалія – Словенія 82:74 (22:10, 27:14, 15:24, 18:26)

Група В

Туреччина – Угорщина 92:66 (27:20, 16:17, 19:12, 30:17)

Ісландія – Італія 71:95 (12:27, 13:22, 29:16, 17:30)

Група С

Латвія – Бельгія 75:72 (17:15, 25:19, 17:16, 16:15)

Словаччина – Іспанія 72:76 ОТ (10:14, 15:24, 21:10, 13:11, 13:17

Група D

Швеція – Німеччина 73:72 (26:18, 11:19, 18:19, 18:16)

Чорногорія – Болгарія 85:62 (20:16, 24:11, 21:25, 20:10)

Нагадаємо, вчора, 21 листопада, відбулося 8 матчів, де головною сенсацією дня стала домашня поразка збірної Польщі від Естонії.