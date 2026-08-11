Кадетська збірна України перемогла Північну Македонію на ЧЄ-2026

У вівторок, 11 серпня, чоловіча кадетська збірна України U-16 завершила груповий етап на чемпіонаті Європи у Дивізіоні B, який проходить у Північній Македонії.

У завершальному матчі українці переграли однолітків з Північної Македонії. Зустріч завершилась з рахунком 84:70.

Перемога дозволила "синьо-жовтим" стати третіми у Групі В та надалі команда зіграє у плейоф за 9-16 місця.

Чемпіонат Європи U-16 – Дивізіон B

5 тур, 11 серпня

Україна – Північна Македонія 84:70 (22:19, 24:20, 24:10, 14:21)

Україна: Дьордяй 25 + 7 підбирань, Шульга 18 + 12 підбирань + 6 перехоплень, Бойко 14 + 17 підбирань, Бєлявський 12 + 6 перехоплень, Попов 10 + 10 підбирань, Супрун 3 + 7 підбирань, Дмитренко 2 + 7 передач.

Напередодні жіноча збірна України U-18 з баскетболу здобула розгромну перемогу над однолітками з Люксембургу у матчі за 13-16 місця в дивізіоні B Євробаскету-2026, який триває у Румунії.