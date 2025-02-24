Без України та Хорватії: визначилися всі учасники Євробаскету-2025

За підсумками кваліфікаційних матчів, які пройшли 23 лютого, визначилися всі учасники майбутнього чемпіонату Європи з баскетболу 2025 року.

Турнір проходитиме у Польщі, Фінляндії, Латвії та на Кіпрі, а тому команди цих країн автоматично отримали місця на ЧЄ-2025.

За підсумками осінніх матчів до них додалися Литва, Сербія, Туреччина, Італія, Словенія, Ізраїль та Іспанія.

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А цього місяця свої місця на Євробаскеті здобули Бельгія, Португалія, Естонія, Грузія, Греція, Франція, Велика Британія, Боснія і Герцеговина, Чехія, Німеччина, Швеція, Чорногорія та Ісландія.

При цьому на континентальний турнір не вийшли Україна, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Хорватія (вперше в своїй історії), Нідерланди, Данія та Північна Македонія.

Всі учасники Євробаскету-2025

ФІБА

Чемпіонат Європи за баскетболу 2025 року проходитиме з 27 серпня по 14 вересня на чотирьох стадіонах чотирьох міст: Лімасол (Кіпр), Катовіце (Польща), Рига (Латвія) та Темпере (Фінляндія). Латвія прийматиме плейоф турніру.

Варто зазначити, що Київ, Львів або Дніпро претендували на те, щоб приймати матчі групового етапу фінальної частини Євробаскету-2025. Проте через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Рада ФІБА-Європа обрала Польщу четвертою країною-господаркою, а не Україну.

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться останні матчі відбору на ЧЄ-2025, в одному з яких збірна України зіграє зі збірною Португалії. Але ця гра, як і всі інші, вже не матиме жодного турнірного значення.