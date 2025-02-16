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Я зроблю це разом із тобою: Янніс та Морант готові взяти участь у конкурсі данків НБА

Олексій Погорелов — 16 лютого 2025, 15:09
Янніс Адетокумбо
Янніс Адетокумбо

Зірки НБА Янніс Адетокумбо та Джа Морант натякнули на те, що вони можуть взяти участь у конкурсі данків у майбутньому.

Цим настроєм баскетболісти поділилися в соцмережах.

Все розпочалося з того, що перемога Мака МакКланга третій рік поспіль надихнула зірку Мемфіса на учать у конесті.

"Можливо, Мак змусить мене взяти участь у конкурсі данків", – написав Джа.

Цю тему підхопив лідер Мілуокі, який висловив готовність приєднатися, якщо Морант все ж погодиться стати учасником.

"Якщо ти зробиш це, я зроблю це разом із тобою 100%", – відповів Янніс.

Але згодом Адетокумбо пожартував, що йому знадобиться певний час на підготовку.

"Мені лише знадобиться три тижні перед контестом, щоб розігрітися".

Вже дуже давно справжні зірки відмовляються від участі в конкурсі слем-данків, через що інтерес до цієї події став меншим.

Нагадаємо, що своєю перемогою Мак МакКланг встановив історичне досягнення, яке ще нікому не підкорювалося.

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