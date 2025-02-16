Я зроблю це разом із тобою: Янніс та Морант готові взяти участь у конкурсі данків НБА
Янніс Адетокумбо
Зірки НБА Янніс Адетокумбо та Джа Морант натякнули на те, що вони можуть взяти участь у конкурсі данків у майбутньому.
Цим настроєм баскетболісти поділилися в соцмережах.
Все розпочалося з того, що перемога Мака МакКланга третій рік поспіль надихнула зірку Мемфіса на учать у конесті.
"Можливо, Мак змусить мене взяти участь у конкурсі данків", – написав Джа.
Цю тему підхопив лідер Мілуокі, який висловив готовність приєднатися, якщо Морант все ж погодиться стати учасником.
"Якщо ти зробиш це, я зроблю це разом із тобою 100%", – відповів Янніс.
Але згодом Адетокумбо пожартував, що йому знадобиться певний час на підготовку.
"Мені лише знадобиться три тижні перед контестом, щоб розігрітися".
Вже дуже давно справжні зірки відмовляються від участі в конкурсі слем-данків, через що інтерес до цієї події став меншим.
Нагадаємо, що своєю перемогою Мак МакКланг встановив історичне досягнення, яке ще нікому не підкорювалося.