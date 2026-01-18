Українська правда
Київ Баскет здолав БК Запоріжжя у Суперлізі

Микола Літвінов — 18 січня 2026, 19:08
Київ-Баскет обіграв БК Запоріжжя у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилася з рахунком рахунком 78:62. Господарі заволоділи ініціативою ще в першій половині гри, пішовши на велику перерву з комфортною перевагою в 14 очок (48:34).

У другій половині матчу кияни впевнено контролювали хід подій, не дозволивши супернику наблизитися в рахунку навіть у результативній заключній чверті.

Суперліга – Регулярний чемпіонат
18 січня

Київ-Баскет – БК Запоріжжя 78:62 (23:15, 25:19, 11:10, 19:18)

Київ Баскет: Бублік, Бур, Карпюк, Клевзуник, Колаволе; Романиця, Маліч, Сандул, Сушкін, Мануйлик, Рижков, Смітюх.

БК Запоріжжя: Ейса, Ловінгс, Буц, Величко, Головатчик; Меттьюз, Петренко, Климанов, Тєрєхін, Ліщина, Рибаков, Суркіс.

Нагадаємо, що сьогодні Дніпро розтрощив Рівне, а Кривбас розібрався з Говерлою у Суперлізі.

