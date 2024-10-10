Визначилась дата старту сезону у Вищій лізі
Перший тур чоловічої Вищої ліги відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня.
Про це повідомляє ФБУ.
Цього сезону у Вищій лізі зіграють 9 команд, в тому числі переможець Першої ліги минулого сезону БК Вінниця та БІПА, яка через відсутність фінансування знялася із Суперліги. Водночас не зіграє чинний чемпіон – Прометей, який припинив існування.
Розклад матчів Вищої ліги
П'ятниця, 18 жовтня
Селф Мейд – Хмельницький
Збірна міста Києва–НУФВСУ – ДіДіБао
БК Вінниця – Самбір
Субота, 19 жовтня
Збірна міста Києва–НУФВСУ – Хмельницький
БК Вінниця – ДіДіБао
Селф Мейд – Самбір
Неділя, 20 жовтня
Збірна міста Києва–НУФВСУ – Самбір
БК Вінниця – Хмельницький
Селф Мейд – ДіДіБао
Напередодні чемпіон Суперліги Дніпро поступився Анвілу у матчі першого туру групового етапу Кубку Європи ФІБА. Гра завершилась з рахунком 114:71 на користь польського клубу.