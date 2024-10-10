Визначилась дата старту сезону у Вищій лізі

Перший тур чоловічої Вищої ліги відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня.

Про це повідомляє ФБУ.

Цього сезону у Вищій лізі зіграють 9 команд, в тому числі переможець Першої ліги минулого сезону БК Вінниця та БІПА, яка через відсутність фінансування знялася із Суперліги. Водночас не зіграє чинний чемпіон – Прометей, який припинив існування.

Розклад матчів Вищої ліги

П'ятниця, 18 жовтня

Селф Мейд – Хмельницький

Збірна міста Києва–НУФВСУ – ДіДіБао

БК Вінниця – Самбір

Субота, 19 жовтня

Збірна міста Києва–НУФВСУ – Хмельницький

БК Вінниця – ДіДіБао

Селф Мейд – Самбір

Неділя, 20 жовтня

Збірна міста Києва–НУФВСУ – Самбір

БК Вінниця – Хмельницький

Селф Мейд – ДіДіБао

Напередодні чемпіон Суперліги Дніпро поступився Анвілу у матчі першого туру групового етапу Кубку Європи ФІБА. Гра завершилась з рахунком 114:71 на користь польського клубу.