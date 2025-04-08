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Флорида та Х'юстон у запеклому матчі визначили чемпіона NCAA-2025

Руслан Травкін — 8 квітня 2025, 07:02
Флорида та Х'юстон у запеклому матчі визначили чемпіона NCAA-2025
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Сьогодні, 8 квітня, відбувся фінал чоловічого баскетбольного турніру NCAA (Національна асоціація студентського спорту).

У вирішальному матчі зійшлися Флорида Гейторс і Кугарз. Матч завершився з рахунком 65:63 на користь Флориди.

Перша половина завершилася на користь Х'юстона – 31:28. Після перерви Гейторс зуміли краще проводити свої атаки.

Кугарз могли вирвати перемогу, адже останній напад був за ними, але молоді баскетболісти не зуміли вірно розіграти комбінацію.

Баскетбол – NCAA
Фінал, 8 квітня

Флорида – Х'юстон 65:63 (28:31, 37:32)

Нагадаємо, українка Катерина Коваль приєдналася до університету Луїзіани, який два роки тому ставав чемпіоном NCAA серед дівчат.

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