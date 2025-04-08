Флорида та Х'юстон у запеклому матчі визначили чемпіона NCAA-2025

Сьогодні, 8 квітня, відбувся фінал чоловічого баскетбольного турніру NCAA (Національна асоціація студентського спорту).

У вирішальному матчі зійшлися Флорида Гейторс і Кугарз. Матч завершився з рахунком 65:63 на користь Флориди.

Перша половина завершилася на користь Х'юстона – 31:28. Після перерви Гейторс зуміли краще проводити свої атаки.

Кугарз могли вирвати перемогу, адже останній напад був за ними, але молоді баскетболісти не зуміли вірно розіграти комбінацію.

Баскетбол – NCAA

Фінал, 8 квітня

Флорида – Х'юстон 65:63 (28:31, 37:32)

THE FLORIDA GATORS ARE YOUR 2025 NATIONAL CHAMPIONS 🏆



THE GATORS HAVE RETURNED TO THE TOP OF THE MOUNTAIN 👑 #MarchMadness pic.twitter.com/NNWAaEcYuY — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 8, 2025

Нагадаємо, українка Катерина Коваль приєдналася до університету Луїзіани, який два роки тому ставав чемпіоном NCAA серед дівчат.