Флорида та Х'юстон у запеклому матчі визначили чемпіона NCAA-2025
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Сьогодні, 8 квітня, відбувся фінал чоловічого баскетбольного турніру NCAA (Національна асоціація студентського спорту).
У вирішальному матчі зійшлися Флорида Гейторс і Кугарз. Матч завершився з рахунком 65:63 на користь Флориди.
Перша половина завершилася на користь Х'юстона – 31:28. Після перерви Гейторс зуміли краще проводити свої атаки.
Кугарз могли вирвати перемогу, адже останній напад був за ними, але молоді баскетболісти не зуміли вірно розіграти комбінацію.
Баскетбол – NCAA
Фінал, 8 квітня
Флорида – Х'юстон 65:63 (28:31, 37:32)
Нагадаємо, українка Катерина Коваль приєдналася до університету Луїзіани, який два роки тому ставав чемпіоном NCAA серед дівчат.