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Дончич та снайпер Маямі стали найкращими гравцями 7 тижня НБА сезону-2024/25

Руслан Травкін — 10 грудня 2024, 08:32
Дончич та снайпер Маямі стали найкращими гравцями 7 тижня НБА сезону-2024/25
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Лука Дончич та Тайлер Гірро – найкращі гравці Національної баскетбольної асоціації за підсумками 7 тижня сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба НБА.

Словенець допоміг Далласу виграти всі три матчі. Лука набирав 29,3 очка, робив 11,7 підбирань та віддавав 8,3 передачі.

Вдало провів минулі сім днів і Гірро. Тайлер зробив вагомий вклад, щоб Гіт виграли 3 поєдинки при 1 поразці. Він у середньому набирав 25,3 очка, робив 6,0 підбирань та віддавав 5,3 асисти.

Нагадаємо, у ніч на 10 грудня в НБА відбувся 1 поєдинок між Торонто та Нікс. Завдяки вдалій грі лідерів Нью-Йорк здобув перемогу.

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