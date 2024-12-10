Дончич та снайпер Маямі стали найкращими гравцями 7 тижня НБА сезону-2024/25

Лука Дончич та Тайлер Гірро – найкращі гравці Національної баскетбольної асоціації за підсумками 7 тижня сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба НБА.

Словенець допоміг Далласу виграти всі три матчі. Лука набирав 29,3 очка, робив 11,7 підбирань та віддавав 8,3 передачі.

Вдало провів минулі сім днів і Гірро. Тайлер зробив вагомий вклад, щоб Гіт виграли 3 поєдинки при 1 поразці. Він у середньому набирав 25,3 очка, робив 6,0 підбирань та віддавав 5,3 асисти.

NBA Players of the Week for Week 7.



West: Luka Dončić (@dallasmavs)

East: Tyler Herro (@MiamiHEAT) pic.twitter.com/mcc6oqNMBo — NBA (@NBA) December 9, 2024

Нагадаємо, у ніч на 10 грудня в НБА відбувся 1 поєдинок між Торонто та Нікс. Завдяки вдалій грі лідерів Нью-Йорк здобув перемогу.