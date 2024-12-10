Дончич та снайпер Маямі стали найкращими гравцями 7 тижня НБА сезону-2024/25
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Лука Дончич та Тайлер Гірро – найкращі гравці Національної баскетбольної асоціації за підсумками 7 тижня сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба НБА.
Словенець допоміг Далласу виграти всі три матчі. Лука набирав 29,3 очка, робив 11,7 підбирань та віддавав 8,3 передачі.
Вдало провів минулі сім днів і Гірро. Тайлер зробив вагомий вклад, щоб Гіт виграли 3 поєдинки при 1 поразці. Він у середньому набирав 25,3 очка, робив 6,0 підбирань та віддавав 5,3 асисти.
Нагадаємо, у ніч на 10 грудня в НБА відбувся 1 поєдинок між Торонто та Нікс. Завдяки вдалій грі лідерів Нью-Йорк здобув перемогу.