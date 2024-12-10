Дабл-дал від Таунса та Брансона допоміг Нью-Йорку здолати Репторз у регулярному чемпіонаті НБА
У ніч на вівторок, 3 грудня, у межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації відбувся 1 матч.
Торонто на власному майданчику програв Нью-Йорку. У складі Нікс дабл-дабл оформив Карл-Ентоні Таунс (24 + 15 підбирань) та Джейлен Брансон (20 + 11 передач). Також результативно себе проявив Мікел Бріджес, який набрав 23 пункти.
У складі господарів найкращим став Ар Джей Бартетт. Баскетболіст набрав 30 очок.
НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
9 грудня
Торонто – Нью-Йорк 108:113 (27:34, 34:26, 25:23, 22:30)
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