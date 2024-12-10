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Дабл-дал від Таунса та Брансона допоміг Нью-Йорку здолати Репторз у регулярному чемпіонаті НБА

Руслан Травкін — 10 грудня 2024, 08:23
Дабл-дал від Таунса та Брансона допоміг Нью-Йорку здолати Репторз у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на вівторок, 3 грудня, у межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації відбувся 1 матч.

Торонто на власному майданчику програв Нью-Йорку. У складі Нікс дабл-дабл оформив Карл-Ентоні Таунс (24 + 15 підбирань) та Джейлен Брансон (20 + 11 передач). Також результативно себе проявив Мікел Бріджес, який набрав 23 пункти.

У складі господарів найкращим став Ар Джей Бартетт. Баскетболіст набрав 30 очок.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
9 грудня

Торонто – Нью-Йорк 108:113 (27:34, 34:26, 25:23, 22:30)

Нагадаємо, президент ФІБА висловився про можливе повернення Росії та Білорусі до змагань

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