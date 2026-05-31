Повторення серії 1999 року: визначились фіналісти плейоф НБА

Стали відома пара фіналу плейоф Національної баскетбольної асоціації-2026.

Напередодні Сан-Антоніо Сперс у сьомому матчі фіналу Західної конференції на виїзді обіграв Оклахома-Сіті Тандер з рахунком 111:103. Завдяки цій перемозі команда виграла серію – 4:3. Сперс повернулися до фіналу НБА вперше з часу завоювання свого п'ятого чемпіонського титулу у 2014 році.

Суперником Сан-Антоніо стане Нью-Йорк Нікс, який пробився до фіналу через Східну конференцію, здобувши 11 перемог поспіль із середньою різницею в рахунку 23,8 очка. Для Нікс це буде перший фінал НБА з 1999 року. Тоді їхні надії на чемпіонство зруйнували Тім Данкан і Сперс.

Перший матч фінальної серії відбудеться 4 червня. Початок – о 3:30 за київським часом.