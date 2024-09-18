Литовський клуб підписав захисника збірної України

Литовський клуб Йонава підписав контракт із плеймейкером збірної України Віталієм Зотовим.

Про це повідомила пресслужба команди.

Деталі угоди з 27-річним захисником не розкриті. Минулого сезону Віталій виступав за румунську Крайову. Він набирав 15,7 очка та віддавав 4,9 передачі за 32 хвилини на паркеті.

За кордоном Зотов також виступав за ВЕФ (Латвія). В Україні баскетболіст захищав кольори Донецька, Будівельника, Миколаєва, Хіміка та Дніпра.

Нагадаємо, декілька тижнів тому Йонава оголосила про підписання контракту зі ще одним гравцем збірної України Богданом Близнюком, який через сімейні обставини повністю пропустив сезон-2023/24.