Тренер збірної України пояснив виклик сина Кличка

Тренер збірної України з баскетболу Віталій Степановський пояснив вибір гравців у розширений склад команди на матчі відбору Євробаскету-2025 з Ізраїлем.

Цитує наставника ФБУ.

"У порівнянні з першим ігровим вікном, додадуться і гравці, які були травмовані. Вони знаходяться у гарній формі, отримують достатній ігровий час у своїх клубах. У нас буде непогана задня лінія в особі Ковляра, Зотова, Сидорова, Санона. Я дуже радий, що поновив кар’єру Богдан Близнюк. Ми спілкувались із ним, він дуже хоче приїхати до збірної, допомогти команді. Плюс буде в команді досвідчений Олександр Липовий, який зараз теж набирає форму і своїм досвідом точно зможе допомогти команді", – розповів Степановський.

Тренер звернув увагу, що в перших турах відбору у національної команди були проблеми з центровими. У зв'язку із цим було вирішено викликати талановитих молодих гравців, серед яких син Віталія Кличко – Максим.

"У минулому вікні у нас була проблема із центровими, але завдяки літньому збору, коли ми змогли перевірити нашу молодь, додали до складу Ростислава Новицького, який достатньо непогано грає за Валмієру. Також додаємо до складу молодь – Данііла Сипала, який зарекомендував себе в складі Дніпра. Поки що ми бачили його лише на чемпіонаті Європи U-20 і це буде перший для нього виклик до національної збірної. Те саме стосується і Максима Кличка. Для хлопців це буде важливий та відповідальний момент – дебютний виклик до головної збірної на офіційне вікно. Тому у нас зараз склад, в якому є досвідчені гравці до яких ми додаємо молодь", – розповів Степановський.

Два матчі проти Ізраїлю відбудуться 23 та 25 листопада у Ризі.

Нагадаємо, збірна України у двох стартових зустрічах кваліфікації поступилася Словенії (73:87) та Португалії (77:79).

Зазначимо, у фінальний раунд вийдуть три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія). У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі, право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.