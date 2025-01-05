Вембаньяма: Йокич має стати MVP – він робить своїх одноклубників кращими, хочу бути як Нікола

Бігмен Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма не залишився без відповіді на компліменти з боку Ніколи Йокича після першої гри Денвера зі Сперс. Француз висловив своє захоплення сербом після другої їхньої зустрічі за два дні.

Слова 21-річного талановитого баскетболіста наводить BasketNews.

"Багаторазовий MVP. Скоро знову стане MVP. Йокич – один з тих хлопців, які, незважаючи на те, що отримують даблтім на собі кожної гри, роблять своїх партнерів по команді кращими. І це на 100% те, ким я хочу бути", – підсумував Вембаньяма.

Наггетс взяли реванш за поразку днем раніше, обігравши техасців в овертаймі з рахунком 122:111.

Нікола Йокич завершив матч з 46 очками, 9 підбираннями, 10 передачами, 2 перехопленнями та 2 блок-шотами. Віктор Вембаньяма відповів на це 20 очками, 23 підбираннями 3 передачами, 4 блок-шотами та одним перехопленням.

Денвер піднявся на четверте місце таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 20-14. А Сан-Антоніо через цю поразку опустився на дев'яту сходинку таблиці, вигравши 18 з 35 ігор.

Раніше стало відомо, що форвард Голден Стейт Джонатан Кумінга ризикує пропустити майбутні матчі "воїнів" через отриману травму.