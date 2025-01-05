Юта без Михайлюка розгромила Маямі, Голден Стейт переграв Мемфіс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 4 на 5 січня відбулося 9 матчів регулярного сезону-2024/25.

Юта без Святослава Михайлюка розгромила Маямі. Голден Стейт у непростому поєдинку з Мемфісом вийшов переможцем.

Денвер реваншувався за вчорашню поразку від Сперс – команда Йокича переграла команду Вембаньями в овертаймі.

Філадельфія потроху виходить із кризи. Цього разу Сіксерз на 29 очок перевершили Бруклін.

НБА-2024/25 - регулярний чемпіонат

5 січня

Бруклін – Філадельфія 94:123 (19:29, 28:35, 19:27, 28:32)

Детройт – Міннесота 119:105 (33:28, 22:15, 41:38, 23:24)

Індіана – Фінікс 126:108 (30:29, 26:27, 40:28, 30:24)

Чикаго – Нью-Йорк 139:126 (29:33, 34:39, 41:17, 35:37)

Сан-Антоніо – Денвер 111:122 OT (27:30, 28:24, 37:27, 16:27, 3:14)

Майамі – Юта 100:136 (22:22, 19:40, 25:36, 34:38)

Мілуокі – Портленд 102:105 (31:28, 20:26, 25:21, 26:30)

Голден Стейт – Мемфіс 121:113 (30:29, 28:25, 34:32, 29:27)

Кліпперс – Атланта 131:105 (29:28, 45:26, 24:22, 33:29)

Нагадаємо, Леброн Джеймс побив ще один рекорд НБА, який належав легендарному Майклу Джордану.