Значна проблема: Голден Стейт на деякий час втратить Кумінгу

Форвард Голден Стейт Ворріорз Джонатан Кумінга зазнав "значне" розтягнення гомілкостопа під час матчу проти Мемфіса (121:113) минулої ночі.

Про цю проблему "воїнів" повідомляє сайт НБА.

22-річний баскетболіст травмувався на останніх хвилинах першої половини гри, коли він намагався заблокувати кидок і незграбно приземлився.

Кумінга залишав Чейз Центр на милицях. Йому зроблять МРТ, яка визначить ступінь травми.

"Це не те, що він має повернутися з дня на день, це було значне розтягнення. Завтра ми просто все дізнаємося", – сказав після матчу головний тренер ГСВ Стів Керр.

Цього сезону Джонатан Кумінга провів 32 гри, у яких набирав у середньому 16,8 очка, 5,0 підбирання та 2,2 передачі. Голден Стейт після цієї перемоги посідає восьме місце на Заході, маючи баланс перемог 18-16.

Раніше стало відомо, що Чикаго Буллз виведуть з обігу перший номер, під яким виступав Деррік Роуз.