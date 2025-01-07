Казінс: Вембаньяма стане найкращим захисним гравцем в історії НБА, запам'ятайте ці слова

Колишній гравець Сакраменто та Голден Стейт ДеМаркус Казінс вважає, що талант Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма стане найкращим захисним гравцем в історії НБА.

Слова 34-річного баскетболіста наводить BasketNews.

"Я вже бачу це, і мені здавалося, що ми говорили про це ще до того, як він зіграв свій перший матч. Його талант, зріст, статура – це те, чого ми ніколи раніше не бачили в цьому виді спорту. І цей хлопець має все це.

Він може робити на баскетбольному майданчику буквально все, що захоче. Тож очевидно, що талант є, дар є. Йдеться лише про те, щоб залишатися здоровим і залишатися послідовним протягом усієї своєї кар'єри

Але я не сумніваюся, що він увійде в історію як один з найвидатніших. Як мінімум, він буде найкращим захисним гравцем усіх часів. Як мінімум. Я кажу це зараз, найкращим. Так що лише небо є межею для цього хлопця", – сказав Казінс.