Казінс: Вембаньяма стане найкращим захисним гравцем в історії НБА, запам'ятайте ці слова
Колишній гравець Сакраменто та Голден Стейт ДеМаркус Казінс вважає, що талант Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма стане найкращим захисним гравцем в історії НБА.
Слова 34-річного баскетболіста наводить BasketNews.
"Я вже бачу це, і мені здавалося, що ми говорили про це ще до того, як він зіграв свій перший матч. Його талант, зріст, статура – це те, чого ми ніколи раніше не бачили в цьому виді спорту. І цей хлопець має все це.
Він може робити на баскетбольному майданчику буквально все, що захоче. Тож очевидно, що талант є, дар є. Йдеться лише про те, щоб залишатися здоровим і залишатися послідовним протягом усієї своєї кар'єри
Але я не сумніваюся, що він увійде в історію як один з найвидатніших. Як мінімум, він буде найкращим захисним гравцем усіх часів. Як мінімум. Я кажу це зараз, найкращим. Так що лише небо є межею для цього хлопця", – сказав Казінс.
У цьому сезоні Віктор Вембаньяма в середньому набирає 25,7 очка, робить 10,7 підбирань, 3,9 блок-шота та 1,0 перехоплення за гру, реалізовуючи 48,3% кидків з гри та 35,4% з-за дуги.
Його 3,9 блок-шота за гру, що зараз є найкращим показником в лізі, також є найвищим середнім показником в історії НБА на цьому етапі кар'єри.
Раніше талант 21-річного француза відзначив триразовий MVP НБА Нікола Йокич. Але й сам Вембаньяма потім зробив зворотній комплімент чемпіону 2023 року.