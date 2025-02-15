Вембаньяма вважає ЛеБрона найбільш недооціненим гравцем НБА

Зірковий бігмен Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма зробив несподіваний вибір, коли його попросили назвати баскетболіста, який, на його думку, є найбільш недооціненим в НБА.

Про цей вибір 21-річного француза повідомляє BasketNews.

Несподівано для багатьох Вембаньяма назвав ім'я суперзірки Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

"Я б назвав ЛеБрона Джеймса. Недооцінений означає, що тебе не оцінюють по достоїнству, чи не так? Я думаю, що ЛеБрона недооцінюють", – сказав Віктор.

Баскетболіста також попросили описати момент під назвою "Ласкаво просимо в НБА".

"Моя перша гра проти Луки Дончича. В той день я побачив рівень баскетболу, якого ніколи раніше не бачив".

Нагадаємо що Віктор Вембаньяма вперше в кар'єрі був обраний в команду Матчу всіх зірок.

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