Чемпіон світу з баскетболу підписав контракт зі скромним італійським клубом

Італійська Реджана оголосила про підписання контракт з американським бігменом Кеннетом Фарідом.

Інформацію опублікувала клубна пресслужба.

Сторони погодили співпрацю до кінця сезону. Реджана з показником 5-3 посідає шосте місце у Серії А.

Фарід був обраний на драфті НБА-2011 під №22. У найсильнішій лізі світу провів 8 сезонів, зігравши 478 матчів. Останніми роками грав за клуби з різних частин світу. У складі збірної США став чемпіоном світу 2014.

Нагадаємо, титулований ексбаскетболіст зізнався, що виходив на м'яч у стані алкогольного сп'яніння.