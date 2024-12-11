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Мілвокі здолав Орландо, Оклахома зупинила Дончича та Ірвінга в Кубку НБА

Руслан Травкін — 11 грудня 2024, 08:52
Мілвокі здолав Орландо, Оклахома зупинила Дончича та Ірвінга в Кубку НБА

У ніч з 10 на 11 грудня відбулося два матчі Кубку Національної баскетбольної асоціації.

37 очок від Янніса Адетокумбо допомогли Мілвокі здолати Орландо. У складі "оленів" також добре себе проявив Деміан Ліллард, на рахунку якого 28 очок.

Оклахома вдома зуміла розібратися з Далласом. Тандер ідеально відзахищалися проти лідерів Маверікс. Лука та Кайрі загалом здобули лише 33 очки.

Кубок НБА – результати матчів ідуть до заліку регулярного сезону
11 грудня

Мілвокі – Орландо 114:109 (25:33, 35:26, 20:13, 34:37)

Оклахома-Сіті – Даллас 118:104 (32:24, 25:30, 33:19, 28:31)

Таким чином, Бакс та Оклахома стали першими півфіналістами турніру.

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Орландо

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