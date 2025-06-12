Кравцов: Готовий допомогти збірній України, для мене це головна мотивація

Багаторічний лідер збірної України В'ячеслав Кравцов підповів на кілька питань про стан справ у національній команді.

Своїми думками 37-річний українець поділився в інтерв'ю ФБУ.

Кравцов заявив, що на даному етапі кар'єри його головною мотивацією залишаються виступи на міжнародній арені.

"Збірна України. Фінансово я вже щось заробив за свою кар’єру. Поки мене викликають в збірну. Коли закінчу виступати в збірній, це буде означати, що закінчив з клубною кар’єрою", – сказав Кравцов.

Досвідчений баскетболіст відреагував на провальний виступ "синьо-жовтих" у відборі на Євробаскет-2025, в якому вони посіли останнє місце групи.

"При сильній зміні складу команда завжди переживає стрес. Під час гарного виступу збірної склад майже не мінявся, два-три гравці лише, не більше. Останніми роками сильно міняється збірна. Ветерани потроху відходять, а молоді, можливо, невпевнено себе почувають, не мають досвіду, хвилюються. Я був в таборі, бачив всіх наших гравців, в тому числі нових. Вони виглядають дуже сильно, мають потенціал, але немає досвіду і це грає важливу роль".

В'ячеслава попросили прокоментувати повернення Айнарса Багатскіса на посаду головного тренера збірної. Він заявив, що готовий представляти Україну, якщо його покличуть.

"Це життя. Тренерів міняють. Я з усіма в гарних відносинах тому нічого не можу сказати на цю тему. Новий тренер прийшов, треба з ним працювати. Тим паче, що ми вже з ним працювали. Знаємо багато речей, буде легше адаптуватися. Це (виклик до збірної) не від мене залежить. Тренер формує ростер і буде вирішувати, кого викликати в табір. Побачимо. З Айнарсом Багатскісом ще не спілкувався. Я готовий допомогти збірній – це головна мотивація для мене".

Нагадаємо, що цього літа збірна України братиме участь у прекваліфікації чемпіонату світу 2027 року.

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