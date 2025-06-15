Бостон ризикує втратити важливого ветерана цього міжсезоння

Ростер Бостон Селтікс наступного сезону може не дорахуватися одного важливого виконавця в особі Ела Хорфорда.

Про це повідомляє BasketNews.

Контракт 39-річного домініканця з "кельтами" завершився, і він не був продовжений, тож центровий вийде на ринок вільних агентів.

У Бостона можуть бути проблеми з перепідписанням Хорфорда через завантажену зарплатну відомість. До того ж, враховуючи те, що фронт-офіс франшизи готовий влаштувати перебудову команди, повернення Хорфорда вважається малоймовірним.

Сам Хорфорд не знає, що він збирається робити. Досвідчений баскетболіст розглядає варіант як з проведенням ще одного сезону, так і з завершенням кар'єри.

Минулого сезону Ел Хорфорд зіграв у 60 матчах, у яких набирав у середньому 9 очок, 6,2 підбирання та 2,1 передачі за 27,7 хвилини на паркеті.

Раніше з'явилася інформація, що Фінікс незадоволений першою пропозицією Сан-Антоніо по Кевіну Дюранту.